Мужчина зарезал женщину в квартире на севере Москвы

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Съемщик квартиры убил женщину и ранил ножом собственника на севере Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

По имеющимся данным, инцидент произошел на Ленинградском проекте в доме 5, строение 2. Там пенсионер сдавал в аренду несколько комнат.

"Вечером 20 мая в ходе конфликта один из съемщиков зарезал женщину, которая также снимала жилье в квартире, а затем ранил собственника", – подтвердил источник.

Уточняется, что злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Ранее неизвестный нанес мужчине ножевые ранения в ТиНАО. Инцидент случился в деревне Картмазово на улице Киевской. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.