Юрист рассказал, что грозит Элджею за вождение в пьяном виде и гонки с ГИБДД

В ночь на 26 мая сотрудники ГИБДД остановили в Москве автомобиль, за рулем которого, по данным СМИ, находился рэпер Элджей. У артиста наблюдались признаки опьянения, однако он отказался проходить медицинское освидетельствование. Рассказываем подробности происшествия, а также выясняем, какое наказание может грозить Элджею.



Ночные гонки

Видео с предполагаемым задержанием Элджея распространилось в интернете. Сотрудники ГИБДД попытались остановить его машину на проспекте Маршала Жукова, однако артист нажал на газ – и началась погоня за спорткаром. Сотрудникам правоохранительных органов все же удалось догнать лихача и составить на него административный протокол, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.





источник в оперативных службах В ночь на среду на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль, за рулем которого находился рэпер Элджей с признаками опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время на рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

В СМИ появилась информация, что Элджей попытался дать сотрудникам ГИБДД крупную взятку, когда его повезли на экспертизу. Сначала артист якобы оценил "решение вопроса" в 300 тысяч рублей, а затем ставка возросла до 700 тысяч. Правоохранители не взяли деньги, вместо этого составив протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования.

Также в СМИ сообщают, что, кроме наказания за отказ от проверки на состояние опьянения, Элджею может грозить штраф за перекраску своего спорткара без внесения изменений в ПТС.



Элджей попытался скрыться от сотрудников ГИБДД

Лишение водительских прав?

Юрист Василий Воробьев в диалоге с Москвой 24 рассказал, что в такой ситуации вряд ли получится избежать наказания. "Это однозначно лишение прав. Я думаю, в этой ситуации избежать административной ответственности за отказ от медосвидетельствования практически нереально. Случаев, когда людям удавалось отбить протокол, в принципе не бывает", – сказал он.





Василий Воробьев юрист В рамках вменяемой статьи ему грозит лишение права на управление транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Юрист подчеркнул, что при наличии отягчающих обстоятельств или, например, большого числа штрафов наказание может быть строже. Кроме того, за гонки с ГИБДД Элджей может быть привлечен к ответственности за административное правонарушение в рамках статьи о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, указал Воробьев. За это грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, говорит юрист.

Воробьев также отметил, что заставить человека пройти освидетельствование нельзя, он должен на это согласиться. "Принудительного медицинского освидетельствования сотрудники ГИБДД не имеют права делать. Отказ от него – это такой способ человека показать, что он как бы, возможно, и не был пьян", – говорит юрист.

Однако при отказе от освидетельствования практически невозможно будет оспаривать свою правоту в суде, считает Воробьев. Единственной лазейкой могут быть какие-то нарушения в процедуре при оформлении протокола: например, если нарушителя с чем-то не ознакомили или не были поставлены подписи. Но более чем в 90% случаев такие ситуации влекут за собой лишение водительских прав, заключил юрист.