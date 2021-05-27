Юрист рассказал, что грозит Элджею за вождение в пьяном виде и гонки с ГИБДД

В ночь на 26 мая сотрудники ГИБДД остановили в Москве автомобиль, за рулем которого, по данным СМИ, находился рэпер Элджей. У артиста наблюдались признаки опьянения, однако он отказался проходить медицинское освидетельствование. Рассказываем подробности происшествия, а также выясняем, какое наказание может грозить Элджею.
Ночные гонки
Видео с предполагаемым задержанием Элджея распространилось в интернете. Сотрудники ГИБДД попытались остановить его машину на проспекте Маршала Жукова, однако артист нажал на газ – и началась погоня за спорткаром. Сотрудникам правоохранительных органов все же удалось догнать лихача и составить на него административный протокол, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.
В СМИ появилась информация, что Элджей попытался дать сотрудникам ГИБДД крупную взятку, когда его повезли на экспертизу. Сначала артист якобы оценил "решение вопроса" в 300 тысяч рублей, а затем ставка возросла до 700 тысяч. Правоохранители не взяли деньги, вместо этого составив протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования.
Также в СМИ сообщают, что, кроме наказания за отказ от проверки на состояние опьянения, Элджею может грозить штраф за перекраску своего спорткара без внесения изменений в ПТС.
Элджей попытался скрыться от сотрудников ГИБДД
Лишение водительских прав?
Юрист Василий Воробьев в диалоге с Москвой 24 рассказал, что в такой ситуации вряд ли получится избежать наказания. "Это однозначно лишение прав. Я думаю, в этой ситуации избежать административной ответственности за отказ от медосвидетельствования практически нереально. Случаев, когда людям удавалось отбить протокол, в принципе не бывает", – сказал он.
Юрист подчеркнул, что при наличии отягчающих обстоятельств или, например, большого числа штрафов наказание может быть строже. Кроме того, за гонки с ГИБДД Элджей может быть привлечен к ответственности за административное правонарушение в рамках статьи о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, указал Воробьев. За это грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, говорит юрист.
Воробьев также отметил, что заставить человека пройти освидетельствование нельзя, он должен на это согласиться. "Принудительного медицинского освидетельствования сотрудники ГИБДД не имеют права делать. Отказ от него – это такой способ человека показать, что он как бы, возможно, и не был пьян", – говорит юрист.
Однако при отказе от освидетельствования практически невозможно будет оспаривать свою правоту в суде, считает Воробьев. Единственной лазейкой могут быть какие-то нарушения в процедуре при оформлении протокола: например, если нарушителя с чем-то не ознакомили или не были поставлены подписи. Но более чем в 90% случаев такие ситуации влекут за собой лишение водительских прав, заключил юрист.
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