Эксперт рассказал о машинах, за которые можно получить штраф

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал агентству "Прайм", что автомобили с регистрационным номерами стран – участниц Евразийского экономического союза часто можно встретить на российских дорогах.

По его словам, купить транспортные средства в одном из союзных государств действительно выгоднее. К тому же их можно год эксплуатировать, не меняя регистрационные номера.

Миронов пояснил, что для физлиц всех государств, входящих в состав ЕАЭС, действуют данные условия, когда они пересекают внутреннюю границу Союза.

"Вместе с тем внимание к таким машинам со стороны Госавтоинспекции особо пристальное, и не потому, что сотрудники МВД избирательны в своих действиях, а в связи с тем, что они обязаны выявлять и пресекать нарушения закона", – отметил юрист.

Он добавил, что штраф в размере 500 рублей можно получить за отсутствие необходимых регистрационных и таможенных документов, также можно лишиться транспортного средства. Такое наказание может получить россиянин, который купил в Армении автомобиль подешевле и пользуется им в России более 10 дней.

Ассоциация "Росасфальт" ранее предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных шин. По мнению объединения дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, необходимо ограничить скорость движения таких автомобилей и ввести штрафы.