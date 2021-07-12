Сотрудник Центральной таможни задержан за коррупцию в Москве

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В Москве задержали и отправили под домашний арест главного госинспектора отдела Центральной таможни по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ММСУТ Следственного комитета Елену Марковскую.

"Следствием установлено, что в период, предшествовавший апрелю 2021 года, к обвиняемому обратился гендиректор крупной компании, специализирующейся на таможенном оформлении и логистике, с просьбой оказать содействие в решении вопросов, связанных с выпуском деклараций на товары за материальное вознаграждение", – сказала она.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, чиновник договорился о получении в качестве взятки 500 тысяч рублей, но был задержан при передаче части данной суммы.

Ранее мэр Лобни Евгений Смышляев был задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. По данным следствия, действия Смышляева нанесли ущерб в размере 5 миллионов рублей.