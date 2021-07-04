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Происшествия

16:19

СК попросит арестовать мэра Лобни по делу о злоупотреблении полномочиями – источник

суды происшествия

Фото: instagram.com/admlobnya

Следственный комитет намерен ходатайствовать в суде об аресте мэра подмосковной Лобни Евгения Смышляева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следователи намерены заявить в суд ходатайство об избрании в отношении Смышляева меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказал источник.

В пятницу, 2 июля, мэр Лобни Евгений Смышляев был задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. По данным следствия, действия Смышляева нанесли ущерб в размере 5 миллионов рублей.

Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год чиновник являлся руководителем администрации города. В 2017 году заступил на должность главы Лобни.

Глава Лобни отрицает превышение должностных полномочий

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