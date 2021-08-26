В отношении руководителя управления СК в Тюмени начали проверку после убийства школьницы

Фото: СК РФ по Тюменской области

Следователи начали служебную проверку в отношении руководителя регионального управления СК РФ Александра Кублякова после убийства школьницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Тело восьмилетней девочки, которая 30 июня ушла из дома и не вернулась, обнаружили 19 августа. Пакет с останками был найден в районе Лесобаза, неподалеку от АЗС на улице Домостроителей.

25 августа по подозрению в убийстве ребенка был задержан 40-летний житель Тюмени. По некоторым данным, он проживал в пансионате, куда, по словам местных жителей, девочка ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Там школьницу видели перед исчезновением.

Позднее подозреваемый признался в убийстве девочки и указал место сокрытия тела.

В Следственном комитете заявили, что 40-летний местный житель в прошлом был сотрудником правоохранительных органов. Более трех лет он отработал помощником участкового в Ханты-Мансийском автономном округе.

Меру пресечения подозреваемому еще не избрали. СУ СКР требует ареста мужчины.

