В отношении руководителя управления СК в Тюмени начали проверку после убийства школьницы

13:02
Фото: СК РФ по Тюменской области
Следователи начали служебную проверку в отношении руководителя регионального управления СК РФ Александра Кублякова после убийства школьницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Тело восьмилетней девочки, которая 30 июня ушла из дома и не вернулась, обнаружили 19 августа. Пакет с останками был найден в районе Лесобаза, неподалеку от АЗС на улице Домостроителей.
25 августа по подозрению в убийстве ребенка был задержан 40-летний житель Тюмени. По некоторым данным, он проживал в пансионате, куда, по словам местных жителей, девочка ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Там школьницу видели перед исчезновением.
Позднее подозреваемый признался в убийстве девочки и указал место сокрытия тела.
В Следственном комитете заявили, что 40-летний местный житель в прошлом был сотрудником правоохранительных органов. Более трех лет он отработал помощником участкового в Ханты-Мансийском автономном округе.
Меру пресечения подозреваемому еще не избрали. СУ СКР требует ареста мужчины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: