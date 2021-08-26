Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признался в преступлении

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Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве школьницы в Тюмени, дал признательные показания. Об этом сообщила официальный представитель СУ СКР РФ Светлана Петренко ТАСС.

"В ходе допроса он дал признательные показания, которые подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки", – рассказала она.

В Следственном комитете отмечают, что 40-летний местный житель в прошлом был сотрудником правоохранительных органов. Более трех лет он отработал помощником участкового в Ханты-Мансийском автономном округе.

Меру пресечения подозреваемому еще не избрали. СУ СКР требует ареста мужчины.

Тело восьмилетней девочки, пропавшей 30 июня, обнаружили 19 августа. Пакет с останками был найден в районе Лесобаза, неподалеку от АЗС на улице Домостроителей.

Пропавшую школьницу искали более полутора месяцев. За помощь в обнаружении ребенка в МВД обещали награду в 1 миллион рублей. Позже стало известно, что участие в поисках принимал и мужчина, задержанный по подозрению в убийстве девочки.

Его задержали 25 августа. ДНК мужчины совпала с образцами, найденными на теле школьницы.

По данным источника ТАСС, задержанный проживал в пансионате, куда, по словам местных жителей, девочка ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Там школьницу видели перед исчезновением.

В ходе допроса подозреваемый сообщил, что родился в Сургуте, но в настоящее время проживает в Тюмени. Местом работы он назвал мебельное производство.