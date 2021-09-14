Мужчину, в чьей квартире в Ленобласти нашли пропавшую девочку, проверят по иным инцидентам

14 сентября, 22:33
Фото: lenobl.sledcom.ru
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к аналогичным преступлениям мужчину, в квартире которого нашли пропавшую в Ленинградской области девочку, сообщается на сайте ведомства.
"Глава ведомства поручил собрать необходимый характеризующий личность подозреваемого материал и проверить его на причастность к совершению аналогичных преступлений", – заявили в СК.
Ранее сообщалось, что 9 сентября в полицию Гатчинского района обратился 46-летний мужчина из поселка Мыза-Ивановка. Он заявил о пропаже своей 10-летней дочери.
Было установлено, что ребенок вел переписку с 33-летним жителем Красносельского района Санкт-Петербурга. В квартире мужчины и нашли девочку.
По предварительным данным, ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Причинить вред ребенку он не успел.
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