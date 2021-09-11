Бастрыкину доложат о расследовании убийства младенца в Челябинской области

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Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об убийстве ребенка сожителем матери в Челябинской области, сообщает сайт СК РФ.

По информации регионального СК, днем 10 сентября в частном доме в Чебаркульском районе обнаружили тело 8-месячной девочки с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье убийство.

"Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить о расследовании уголовного дела по факту убийства малолетней девочки, которую задушил сожитель матери. Подозреваемый в совершении данного преступления установлен и задержан, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", – сказано в сообщении.

Ранее в Москве следователи предъявили обвинение женщине, которая выкинула новорожденного ребенка в мусоропровод у дома в Ясеневе. Отмечается, что женщину обвиняют в покушении на убийство новорожденного ребенка.

