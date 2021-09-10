Обвинение предъявлено женщине, оставившей ребенка в мусоропроводе в Ясеневе

18:23
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
В Москве следователи предъявили обвинение женщине, которая выкинула новорожденного ребенка в мусоропровод у дома в Ясеневе. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"В настоящее время фигурантка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, ей предъявлено обвинение, в ходе допроса она полностью признала свою вину. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Проводятся другие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – приводит РИА Новости слова Ивановой.
Отмечается, что женщину обвиняют в покушении на убийство новорожденного ребенка.
Девочку обнаружили в мусоропроводе в одном из жилых домов на Литовском бульваре утром 9 сентября. На момент обнаружения ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений у девочки нет, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Столичная прокуратура организовала процессуальную проверку по данному факту.
Полиция нашла мать новорожденной девочки, оставленной в мусоропроводе в Москве
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