Бастрыкину доложат ход дела о поджоге машины, в которой сидел ребенок

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о поджоге машины, в которой сидела шестилетняя девочка. Об этом сообщается на сайте СУ СКР.

Подозреваемыми по делу проходят брат и сестра Дмитрий и Ирина Маценко. Их обвиняют в совершении преступления по статье о покушении на убийство малолетней группой лиц по предварительному сговору.

Инцидент произошел 7 сентября. По версии следствия, подозреваемые подъехали на автомобиле Nissan Qashgai к парковке возле одного из домов в поселке Маркова в пригороде Иркутска. Мужчина вышел из автомобиля и облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованную рядом машину. В этот момент в салоне транспортного средства находилась шестилетняя девочка. Увидев огонь, ребенок испугался и выбежал из машины.

Подозреваемых объявили в федеральный розыск.

Ход расследования этого дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР РФ по Иркутской области Ситникову А.В. доложить о ходе расследования и мерах, принятых по задержанию подозреваемых.

Ранее в Иркутске оштрафовали мать-блогершу, которая рискнула здоровьем собственного ребенка ради лайков. Девушка сняла видео, где ее маленькая дочь танцует на переднем сидении машины стоя. В полицию на женщину пожаловались сразу несколько человек.