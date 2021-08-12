Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели ребенка в клинике Тольятти

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование гибели ребенка в стоматологической клинике в Тольятти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 августа, в одной из частных стоматологических клиник Тольятти. 10-летней девочке лечили кариес с применением аппарата для ингаляционной анестезии. По данным СУСК, после отключения подачи наркоза у ребенка было зафиксировано нарушение сердечного ритма, проведенная реанимация результата не дала, была зафиксирована клиническая смерть.

Сейчас следователи расследуют уголовное дело по факту смерти девочки в результате оказания услуг в частной стоматологической клинике.

Отмечается, что в рамках расследования будут проведены необходимые экспертизы, изъяты документы, имеющие значение для следствия.

Ранее Бастрыкин поставил на контроль дело об избиении подростков в Приангарье. В Иркутской области было возбуждено уголовное дело об истязании детей в школе-интернате в рабочем поселке Квиток. Сейчас установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам.

Задержаны четверо сотрудников интерната – замдиректора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. Их отстранили от должности по инициативе следствия. Уточняется, что о применении физической силы в полицию сообщили несколько воспитанников школы-интерната.