Юрист объяснил, какое наказание грозит мужчине, сдавшему внука в полицию в Москве

В ночь на 11 августа мужчина сдал в полицию новорожденного внука, выдав его за найденыша. Правоохранителям он рассказал, что увидел младенца на автобусной остановке, но по камерам наблюдения удалось выяснить, что в указанном месте ни ребенок, ни мужчина не были. Из-за случившегося проводится проверка. Рассказываем подробности инцидента.



Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Нашел на остановке

Ночью 11 августа в полицию обратился мужчина и рассказал, что нашел ребенка на автобусной остановке на северо-востоке Москвы.





из сообщения столичной прокуратуры Примерно в два часа ночи 11 августа в полицию обратился мужчина, сообщив, что на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе обнаружил брошенного новорожденного ребенка.

Но по результатам просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что ни мужчины, ни ребенка в указанном месте не было. Позднее следователи выяснили, что новорожденный ребенок приходится внуком обратившемуся в полицию.

В итоге мальчика, который родился 4 августа, доставили в больницу. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Всю необходимую помощь ребенку окажет и городская соцзащита. В пресс-службе профильного столичного департамента заявили, что семья малыша ранее за какой-либо помощью не обращалась.

"После выписки из больницы будет решено, с кем будет жить ребенок. Сотрудники соцзащиты окажут необходимую поддержку и помощь и будут выступать исключительно в интересах ребенка", – сообщили в ведомстве.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Наказание за помощь?

По информации источника портала Life.ru в правоохранительных органах, мамой младенца оказалась 20-летняя Эркайым – дочка гражданина Киргизии, который и принес малыша в полицию.

Якобы по местным традициям девушку похитил соотечественник с целью женитьбы, Эркайым забеременела и 4 августа родила.

Но отец ребенка пропал, а после выписки из роддома дочь вернулась к родителям и попросила о помощи. В итоге сначала на семейном совете решили сдать мальчика в дом малютки, чтобы избежать позора, поскольку девушка еще может встретить свою судьбу, а ребенок в таком случае станет обузой.

Отец Эркайым решил, что младенца с улицы не приняли бы, поэтому он придумал историю с подкидышем на автобусной остановке.

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 объяснил, какое наказание может грозить сдавшему своего внука в полицию мужчине.

"Здесь много нюансов: кто натолкнул, как появился ребенок в руках у него, что делали в это время родители, может, они искали ребенка в этот момент", – сказал эксперт.





Василий Воробьев юрист Есть два варианта разрешения ситуации. Либо мать говорит, что они с отцом обсуждали этот вопрос и она отдала ребенка добровольно, и это основание для лишения ее родительских прав. Либо же она говорит, что ребенка забрали без ее ведома, тогда это уголовная статья за похищение человека.

Вместе с тем специалист добавил, что решение о лишении матери родительских прав также зависит от образа жизни. Но юрист уверен, что просто так случившееся замять не получится и за содеянное придется ответить.