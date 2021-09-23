Экс-министра сельского хозяйства Тувы нашли раненым в собственной квартире

11:23
Фото: vk.com/gov.tuva
Экс-министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола нашли с ножевыми ранениями в собственной квартире. Рядом с ним обнаружили тело его погибшей жены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Супругов нашли в их квартире на улице Бай-Хаакской в городе Кызыле 22 сентября около 20:00 (00:00 по московскому времени). Тыт-оолу оказывается необходимая медицинская помощь, передает РЕН ТВ.
На теле супруги Тыт-оола специалисты обнаружили следы насильственной смерти.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Расследование инцидента продолжается.
Юрий Тыт-оол возглавил министерство сельского хозяйства республики в сентябре 2015 года, а уже в июле 2016-го был арестован и снят с должности. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий и мошенничество. В ноябре 2019 года экс-министра признали виновным и приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Ранее в Амурской области скончался глава министерства цифрового развития и связи региона Александр Курдюков. Он умер в больнице, куда был доставлен с травмами, которые получил в результате конфликта на одной из туристических баз. По подозрению в убийстве министра задержан 39-летний мужчина.
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