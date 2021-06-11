В Туве объявили траур из-за смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу

Фото: duma.gov.ru

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг объявил в республике пятницу, 11 июня, днем траура в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу. Соответствующий указ опубликован на портале правительства Тувы.

"В связи с кончиной депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу, выражая скорбь и соболезнуя ее родным и близким, <...> объявить 11 июня 2021 года днем траура в Республике Тыва", – говорится в документе.

В знак траура на территории республики будут приспущены государственные флаги.

О смерти Ларисы Шойгу стало известно в четверг, 10 июня. Она скончалась на 69-м году жизни. Сестра министра обороны Сергея Шойгу была депутатом от Республики Тыва, Хакасии и Красноярского края в Госдуме трех созывов с 2007 года.