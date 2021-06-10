Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Фото: duma.gov.ru

Депутат Государственной думы от "Единой России" Лариса Шойгу умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщил глава фракции в нижней палате российского парламента Сергей Неверов на своей странице в Facebook.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе", – написал Неверов.

Лариса Шойгу родилась в 1953 году. Сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу. С 2007 года занимала должность депутата в Госдуме трех созывов от Республики Тыва, Хакасии и Красноярского края.

До работы в парламенте работала врачом-рефлексотерапевтом в центральной поликлинике МЧС.