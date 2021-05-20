Скончался бывший пермский губернатор Геннадий Игумнов

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Умер бывший глава Пермской области Геннадий Игумнов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

"Информацию о смерти Геннадия Вячеславовича подтверждаем", – рассказали в пресс-службе.

Глава края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным, близким и друзьям бывшего губернатора Прикамья. Он отметил, что Игумнов добился серьезных положительных преобразований в регионе, несмотря на непростые условия.

"В период его руководства регионом начали активно развиваться экономика и промышленность, социальная и транспортная инфраструктура, сфера ЖКХ. Во многом основы благополучия Пермского края были заложены благодаря Геннадию Вячеславовичу", – подчеркнул Махонин в телеграм-канале пермских краевых властей.

Он также добавил, что Игумнов в памяти жителей останется настоящим профессионалом и патриотом Прикамья.

Геннадий Игумнов родился в 1936 году, окончил Пермское речное училище. Он стал первым в современной истории Прикамья главой региона, а также являлся почетным гражданином Пермской области.

Игумнова назначили на должность губернатора в 1996 году. Он руководил Пермской областью до 2000 года.