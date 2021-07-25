Задержан подозреваемый в нанесении смертельных травм министру Амурской области

Фото: СК РФ

Следователи задержали подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову. Об этом сообщает ТАСС.

"По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – заявили в следственном управлении СК РФ по региону.

В пресс-службе ведомства уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее глава Амурской области Василий Орлов рассказал о смерти руководителя министерства цифрового развития и связи региона Александр Курдюков.

В правоохранительных органах уточняли, что мужчина получил травмы в результате конфликта на одной из туристических баз региона и был госпитализирован, после чего скончался.