Обвиняемый в бандитизме экс-глава Миасса Ардабьевский скончался в столичной больнице

02 октября, 18:36
Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МВД России
Бывший мэр Миасса Челябинской области Виктор Ардабьевский, арестованный в 2013 году, скончался в больнице Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ФСИН, передает РИА Новости.
Отмечается, что причиной смерти могло стать хроническое заболевание.
"2 октября в одной из московских больниц скончался обвиняемый Виктор Ардабьевский, который ранее содержался в СИЗО-12. В больнице он находился с 18 сентября. Предварительная причина смерти – хронические заболевания", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что экс-чиновник был арестован в октябре 2013 года и этапирован из Миасса в Москву.
По данным ФСБ на лето 2014 года, Ардабьевский причастен к организации в 2005 и в 2008 годах двух убийств местных коммерсантов, которые были совершены по заказу преступной группировки "Турбазовские". Группировка начала действовать в конце 1990-х годов. Она занималась мошенничеством, убийствами по найму, вымогательством. На счету группировки числились десятки заказных убийств.
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