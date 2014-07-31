В суде продлили арест экс-главе города Миасс, обвиняемому в убийствах

Фото: ИТАР-ТАСС

Пресненский суд Москвы продлил до 30 сентября срок ареста бывшему главе администрации города Миасс Челябинской области Виктору Ардабьевскому, обвиняемому в бандитизме и убийствах, передает МИА "Россия сегодня".

Экс-чиновник был арестован в октябре 2013 года и этапирован из Миасса в Москву.

По данным ФСБ, Ардабьевский причастен к организации в 2005 и в 2008 годах двух убийств местных коммерсантов, которые были совершены по заказу преступной группировки "Турбазовские". Группировка начала действовать в конце 1990-х годов. Она занималась мошенничеством, убийствами по найму, вымогательством. На счету группировки десятки заказных убийств.