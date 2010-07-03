СК начал проверку после смерти в СИЗО обвиняемого в убийстве девушки на детской площадке

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Следственный комитет (СК) начал проверку по факту смерти в СИЗО обвиняемого в убийстве девушки на детской площадке в Раменском. Как уточняется, инцидент произошел в СИЗО-3 в городском округе Серпухов, сообщила Агентству "Москва" старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Проводится проверка по факту обнаружения 30 октября 2019 года тела следственно-арестованного с признаками удушья в банно-прачечном комплексе ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Московской области", – сказала Врадий.

По предварительным данным, мужчина был обнаружен уже мертвым другими следственно-арестованными во время помывки.

Следователи опросили сотрудников дежурной смены СИЗО, а также осмотрели место происшествия. Выясняются обстоятельства случившегося.

Расправа произошла 25 июля на детской площадке. Мужчина нанес своей жертве не менее 20 ножевых ранений и скрылся. От полученных травм она скончалась на месте. Все это произошло на глазах у ее дочери.

На видео, которое было опубликовано в Telegram-каналах, видно, что девушка во время нападения сидела на скамейке и не смогла оказать сопротивления преступнику.

С целью задержания злоумышленника был введен план "Перехват". Его удалось задержать спустя несколько часов в Ногинском районе. Ему вменяют статью "Убийство", но следствие решает вопрос о переквалификации ему обвинения на "Убийство с особой жестокостью".

Дочь убитой находится у тети.

Позже мужчина написал чистосердечное признание и выразил готовность сотрудничать со следствием. Он отметил, что совершил убийство из ревности. По его мнению, девушка ему изменяла.