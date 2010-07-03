Осужденный умер в ярославской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Следственный комитет России начал проверку после смерти осужденного в ярославской больнице. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка СК.

"По факту смерти осужденного в больнице N2 Ярославля проводится доследственная проверка", −

отметил собеседник агентства. По данным УФСИН по Ярославской области, осужденного госпитализировали в конце апреля после попытки самоубийства. Представитель пресс-службы ведомства уточнил, что пострадавшего нашли в камере СИЗО №1 28 апреля и после реанимационных мероприятий доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Как сообщали некоторые СМИ, осужденный был приговорен Павлово-Посадским судом к трем годам в колонии-поселении за ложную информацию об акте терроризма в школе. По данным СМИ, мужчина допускал нарушения, за что и был переведен в колонию общего режима. Сначала его этапировали в Нижегородскую область, а затем в СИЗО N1 в Ярославле.