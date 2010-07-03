Осужденный умер в ярославской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Следственный комитет России начал проверку после смерти осужденного в ярославской больнице. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка СК.
"По факту смерти осужденного в больнице N2 Ярославля проводится доследственная проверка", − отметил собеседник агентства. По данным УФСИН по Ярославской области, осужденного госпитализировали в конце апреля после попытки самоубийства. Представитель пресс-службы ведомства уточнил, что пострадавшего нашли в камере СИЗО №1 28 апреля и после реанимационных мероприятий доставили в больницу для дальнейшего лечения.
Как сообщали некоторые СМИ, осужденный был приговорен Павлово-Посадским судом к трем годам в колонии-поселении за ложную информацию об акте терроризма в школе. По данным СМИ, мужчина допускал нарушения, за что и был переведен в колонию общего режима. Сначала его этапировали в Нижегородскую область, а затем в СИЗО N1 в Ярославле.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.