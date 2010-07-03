В Госдуму внесли законопроект о компенсациях за плохие условия в СИЗО

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому заключенные могут получить право на денежную компенсацию в случае, если в тюрьме или следственном изоляторе будут нарушены международные нормы содержания под стражей. Текст в пятницу, 17 мая, был размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

"Компенсация за нарушение условий содержания подозреваемого, обвиняемого под стражей присуждается исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий и не зависит от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих", – говортся в документе.

Законопроект направлен в комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о восстановлении системы вытрезвителей. По словам одного из авторов документа, сенатора Валерия Рязанского, документ могут принять до конца года. Тогда он начнет действовать с 2020 года.

Еще один внесенный законопроект – документ, предполагающий выплаты в размере 450 тысяч рублей семьям с ипотекой, родившим третьего ребенка и последующих детей после 1 января 2019 года. Законопроект внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко совместно с депутатами от других фракций.

