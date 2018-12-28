Террористов в тюрьмах будут держать в изоляции

Пакет законов об изолированном содержании террористов в тюрьмах подписал Владимир Путин. Документы опубликованы на портале правовой информации.
Принятые акты должны помешать распространению экстремистской идеологии и вербовке в ряды террористических организаций. Законы расширят перечень опасных преступлений, за которые осужденных будут помещать отдельно от других. Речь идет о терактах, содействии террористам, публичных призывах к терактам или пропаганде терроризма, захватах заложников и других преступлениях.
Согласно действующему законодательству, совершившие выше упомянутые преступления попадают в исправительные колонии общего, строгого и особого режимов.
Подписанные президентом законы также отменят возможность применения льготного порядка зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы для осужденных за бандитизм и терроризм. получается, что государство исключит шансы применения смягчающих коэффициентов зачета времени содержания под стражей и, как следствие, сокращение сроков наказания для лиц, совершивших особо опасные деяния.
Вопрос отдельного содержания экстремистов в местах лишения свободы впервые поднял председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров. Он подчеркнул, что если такие заключенные сидят с другими преступниками у них есть лазейки для навязывания антиобщественной идеологии.
В начале декабря текущего года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что за последние месяцы силовики ликвидировали 37 террористических ячеек. Целью террористов были Дагестан, Ингушетия, Чечня и Ставрополье.
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