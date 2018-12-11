37 террористических ячеек ликвидировала ФСБ в 2018 году

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Планы 37 террористических ячеек совершить теракты на Северном Кавказе в 2018 году предотвратили российские спецслужбы. Такое заявление директор ФСБ Александр Бортников сделал на заседании Национального антитеррористического комитета, передает ТАСС.

По его словам, целью террористов были Дагестан, Ингушетия, Чечня и Ставрополье. За год в стране нейтрализованы 65 боевиков, в числе которых десять главарей банд.

Выступая перед членами НАК, Бортников добавил, что "обстановка в РФ в сфере противодействия терроризму остается сложной, но контролируемой правоохранительными органами".

Он отметил, что число терактов в этом году сократилось благодаря скоординированной работе всех ведомств. Силовики смогли обеспечить безопасность во время таких масштабных событий, как президентские выборы и чемпионат мира по футболу.

"Закрыт въезд в страну более 10 тысячам лиц, которые подозреваются в причастности к террористической и экстремистской деятельности", – рассказал Бортников.

Глава ФСБ упомянул и о том, что автоматизированные системы мониторинга средств массовых коммуникаций в 2018 году помогли выявить более 47 тысяч интернет-ресурсов с материалами, связанными с деятельностью международных террористических организаций. При этом он пояснил, что террористические угрозы все еще сохраняются.

"Главари МТО не оставляют намерений по формированию на территории РФ законспирированных ячеек и реализации с их помощью своих преступных замыслов", – заключил Бортников.

Примером успешной спецоперации служит недавнее задержание члена банды Шамиля Басаева, который в 1995 году участвовал в захвате заложников в Буденновске. Хазваха Черхигова поймали 19 ноября. Спустя несколько дней его арестовали, предъявив обвинение по пяти статьям.