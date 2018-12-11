37 террористических ячеек ликвидировала ФСБ в 2018 году

11 декабря, 12:03
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Планы 37 террористических ячеек совершить теракты на Северном Кавказе в 2018 году предотвратили российские спецслужбы. Такое заявление директор ФСБ Александр Бортников сделал на заседании Национального антитеррористического комитета, передает ТАСС.
По его словам, целью террористов были Дагестан, Ингушетия, Чечня и Ставрополье. За год в стране нейтрализованы 65 боевиков, в числе которых десять главарей банд.
Выступая перед членами НАК, Бортников добавил, что "обстановка в РФ в сфере противодействия терроризму остается сложной, но контролируемой правоохранительными органами".
Он отметил, что число терактов в этом году сократилось благодаря скоординированной работе всех ведомств. Силовики смогли обеспечить безопасность во время таких масштабных событий, как президентские выборы и чемпионат мира по футболу.
"Закрыт въезд в страну более 10 тысячам лиц, которые подозреваются в причастности к террористической и экстремистской деятельности", – рассказал Бортников.
Глава ФСБ упомянул и о том, что автоматизированные системы мониторинга средств массовых коммуникаций в 2018 году помогли выявить более 47 тысяч интернет-ресурсов с материалами, связанными с деятельностью международных террористических организаций. При этом он пояснил, что террористические угрозы все еще сохраняются.
"Главари МТО не оставляют намерений по формированию на территории РФ законспирированных ячеек и реализации с их помощью своих преступных замыслов", – заключил Бортников.
Примером успешной спецоперации служит недавнее задержание члена банды Шамиля Басаева, который в 1995 году участвовал в захвате заложников в Буденновске. Хазваха Черхигова поймали 19 ноября. Спустя несколько дней его арестовали, предъявив обвинение по пяти статьям.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: