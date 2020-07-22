Умер свердловский министр, у которого диагностировали коронавирус

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В Свердловской области умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев, у которого ранее диагностировали коронавирус. О его кончине сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

По его словам, врачи сделали все, что смогли, однако спасти министра не удалось. "В последнее время он был в реанимации на ИВЛ", – рассказал Куйвашев.

За последние сутки в России зафиксировали 5 862 новых случая коронавируса в 83 регионах. На Москву пришлось 638 случаев, на Свердловскую область – 234, Ханты-Мансийский АО – 221, Нижегородскую область – 217, Санкт-Петербург – 186. Всего в России выявлено 789 190 случаев COVID-19.

За период пандемии специалисты провели более 25,7 миллиона тестов в России. За прошедшие сутки проведено 255 тысяч исследований на COVID-19.