В России выявили 5 862 новых случая коронавируса

Фото: ТАСС/Анна Майорова

За последние сутки в России зафиксировали 5 862 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

25,9% из них не имели ярко выраженных клинических проявлений.

На Москву пришлось 638 случаев, на Свердловскую область – 234, Ханты-Мансийский АО – 221, Нижегородскую область – 217, Санкт-Петербург – 186, Мурманскую область – 183, Алтайский край – 183, Ямало-Ненецкий АО – 175, Иркутскую область – 170, Красноярский край – 135, Челябинскую область – 132, Московскую область – 128.

На Хабаровский край пришлось 123 случая, на Ростовскую область – 121, Омскую – 118, Оренбургскую – 114, а Новосибирскую – 113.

В Приморском крае обнаружено 104 случая, в Тюменская области – 102, в Ульяновской области – 100, в Ставропольском крае – 96, Волгоградской области – 96, Саратовской области – 93, Архангельской области – 92.

В Воронежской области – 89 случаев, в Краснодарском крае – 83, Пермском крае – 69, Сахалинской области – 68, Кемеровской области – 62, Ивановской области – 57.

В Томской области – 53, Самарской области – 52, Республике Коми – 47, Кировской области – 46, Белгородской области – 44, Ленинградской области – 44, Курганской области – 44, Тамбовской области – 42, Чувашской Республике – 42.

В Тульской области – 41 новый случай, Республике Карелия – 41, Республике Дагестан – 41, Пензенской области – 41, Республике Саха (Якутия) – 41, Ярославской области - 40.

В Башкирии – 40 случаев COVID-19, Республике Бурятия – 38, Курской области – 36, Владимирской области –35, Астраханской области – 35, Республике Мордовия – 35, Республике Тыва – 35.

В Камчатском крае – 35 случаев коронавирусной инфекции, Республике Калмыкия – 34, Рязанской области – 32, Республике Татарстан – 31, Удмуртской Республике – 31, Калужской области – 30, Смоленской области – 27, Республике Горный Алтай – 27, Амурской области – 27, Тверской области – 26, Республике Марий Эл – 26, Брянской области – 25, Орловской области – 25.

В Вологодской области – 25 случаев, в Республике Адыгея – 25, в Карачаево-Черкесской Республике – 24, в Республике Ингушетия – 22, в Республике Хакасия – 19, в Забайкальском крае – 19, в Магаданской области – 18, в Псковской области – 17, в Кабардино-Балкарской Республике – 16, в Новгородской области – 15, в Республике Северная Осетия – 15, в Липецкой области – 12, в Чеченской Республике – 12, в Костромской области – 11, в Республике Крым – 11, в Калининградской области – 7, в Еврейской АО – 2, в Севастополе – 1.

Всего в России выявлено 789 190 случаев COVID-19, вылечились 572 053 человека, скончались 12 745.

Ранее говорилось, что количество новых заболевших коронавирусом в Москве остается на низком уровне. Так, среди новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 6,8% – это люди старше 80 лет. При этом 8,5% среди заболевших – дети.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.