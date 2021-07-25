В Амурской области умер министр цифрового развития региона Курдюков

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Глава министерства цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков скончался, об этом в воскресенье, 25 июля, сообщил глава региона Василий Орлов.

"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память", – написал глава Амурской области в Telegram.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что 17 июля Курдюков был госпитализирован в больницу с травмами, которые получил в результате конфликта на одной из туристических баз региона. Тогда уточнялось, что это произошло за несколько дней до сообщения.

Курдюков родился в Благовещенске в 1981 году, пост министра цифрового развития и связи региона он занимал с 2021 года.