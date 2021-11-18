Суд арестовал петербуржца, который убил и расчленил своего отца

15:30
Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Василеостровский районный суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Генералова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 ("Убийство") УК РФ", – говорится в сообщении.
Мужчина полностью признал вину.
Сумка с телом 66-летнего мужчины была обнаружена 15 ноября. Ее нашли во время проведения работ по укреплению набережной рядом с мостом Кораблестроителей. В тот же день был задержан предполагаемый подозреваемый, им оказался сын убитого.
По данным следствия, 13 ноября между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры сын убил отца, выстрелив ему в голову из охотничьего ружья, а затем расчленил его тело, чтобы скрыть следы преступления. Для этого мужчина специально купил две тележки и две хозяйственные сумки, сложил в них части тела и выбросил в реку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: