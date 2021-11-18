Суд арестовал петербуржца, который убил и расчленил своего отца

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Василеостровский районный суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Генералова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 ("Убийство") УК РФ", – говорится в сообщении.

Мужчина полностью признал вину.

Сумка с телом 66-летнего мужчины была обнаружена 15 ноября. Ее нашли во время проведения работ по укреплению набережной рядом с мостом Кораблестроителей. В тот же день был задержан предполагаемый подозреваемый, им оказался сын убитого.

По данным следствия, 13 ноября между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры сын убил отца, выстрелив ему в голову из охотничьего ружья, а затем расчленил его тело, чтобы скрыть следы преступления. Для этого мужчина специально купил две тележки и две хозяйственные сумки, сложил в них части тела и выбросил в реку.

