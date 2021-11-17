СК предъявил обвинение жителю Петербурга в убийстве и расчленении отца

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Следствие предъявило обвинение 35-летнему жителю Санкт-Петербурга в убийстве и расчленении своего 66-летнего отца, чьи части тела были найдены в реке Смоленке. Об этом сообщается на сайте городского главка СК.

По данным следствия, 13 ноября между мужчинами произошел конфликт в квартире дома на Новосмоленской набережной. В ходе ссоры сын убил отца, выстрелив ему в голову из охотничьего ружья, а затем расчленил его тело, чтобы скрыть следы преступления. Для этого мужчина специально купил две тележки и две хозяйственные сумки, сложил в них части тела и выбросил в реку.

Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время правоохранители ведут поиск других частей тела убитого.

"Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Сумка с телом 66-летнего мужчины была обнаружена 15 ноября. Ее нашли во время проведения работ по укреплению набережной рядом с мостом Кораблестроителей. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").