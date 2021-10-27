Обвиняемую в убийстве мужа вдову рэпера Картрайта отпустили под домашний арест

16:48
Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"
Вдову рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве, из СИЗО отправили под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
"Кохал избран домашний арест по 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Кохал выпущена из-под стражи в зале суда", – говорится в сообщении.
Согласно информации СК, Кохал убила мужа во время конфликта, который возник на фоне личной неприязни. Чтобы скрыть преступление, она расчленила тело супруга.
Незадолго до убийства обвиняемая приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ею для совершения преступления, отметили следователи.
Сама Кохал говорила, что мужчина скончался от передозировки наркотиков. Женщина не признала вину.
Согласно результатам экспертизы, вдова погибшего рэпера признана вменяемой. Адвокаты женщины уточнили, что у нее есть психическое расстройство, которое не считается заболеванием.
В СК заявили о преднамеренном убийстве рэпера Картрайта
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