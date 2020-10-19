Теща погибшего рэпера Картрайта освобождена из изолятора

18:14
Фото: телеграм-канал Hue
Из изолятора временного содержания в Санкт-Петербурге освобождена теща погибшего рэпера Энди Картрайта Елена Кохал, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Дмитрия Размустова.
"Да, ее отпустили, она на свободе. Все хорошо. У нее нет никаких ограничений", – сказал он и пояснил, что с Елены не взяли расписку о невыезде.
Адвокат также ранее сообщил ТАСС о том, что утром понедельника Елену Кохал госпитализировали с гипертоническим кризом, после чего ее доставили в изолятор временного содержания. В понедельник утром суд должен был рассмотреть ходатайство следствия об аресте Кохал, но позднее следствие отозвало данное ходатайство, а производство было прекращено.
Ранее сообщалось, что убийство рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого обнаружили летом в квартире в Санкт-Петербурге, было заранее спланировано. В преступлении обвиняется его супруга Марина Кохал. Отмечается, что незадолго до убийства обвиняемая приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления.
Расчлененное тело рэпера нашли в квартире в Санкт-Петербурге 30 июля.
Ребенка погибшего в Петербурге рэпера Картрайта доставили в больницу
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