Теща погибшего рэпера Картрайта освобождена из изолятора

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Из изолятора временного содержания в Санкт-Петербурге освобождена теща погибшего рэпера Энди Картрайта Елена Кохал, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Дмитрия Размустова.

"Да, ее отпустили, она на свободе. Все хорошо. У нее нет никаких ограничений", – сказал он и пояснил, что с Елены не взяли расписку о невыезде.

Адвокат также ранее сообщил ТАСС о том, что утром понедельника Елену Кохал госпитализировали с гипертоническим кризом, после чего ее доставили в изолятор временного содержания. В понедельник утром суд должен был рассмотреть ходатайство следствия об аресте Кохал, но позднее следствие отозвало данное ходатайство, а производство было прекращено.

Ранее сообщалось, что убийство рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого обнаружили летом в квартире в Санкт-Петербурге, было заранее спланировано. В преступлении обвиняется его супруга Марина Кохал. Отмечается, что незадолго до убийства обвиняемая приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления.

Расчлененное тело рэпера нашли в квартире в Санкт-Петербурге 30 июля.