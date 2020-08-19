Причину смерти Картрайта могут установить в сентябре – адвокат

17:13
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Причину смерти украинского рэпера Энди Картрайта могут установить в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов супруги музыканта Марины Кохал Сергея Лукьянова.
"Экспертиза занимает много времени. Мы думаем, что результаты могут быть готовы в сентябре", – сказал защитник, уточнив, что психолого-психиатрическая экспертиза Кохал на данный момент не назначена.
Расчлененное тело рэпера обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге 30 июля. По подозрению в причастности к убийству правоохранители задержали супругу музыканта Марину Кохал. 3 августа петербургский суд арестовал женщину.
По данным СК, обвиняемая убила супруга во время конфликта, возникшего на фоне личной неприязни. Чтобы скрыть это, она расчленила тело мужа. Сама Кохал заявляла, что мужчина скончался от передозировки наркотиков. Женщина не признает вину, а также отрицает, что ее муж планировал уйти из семьи к любовнице.
СК опубликовал видео следственного эксперимента с женой рэпера Картрайта
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