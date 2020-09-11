Следователь сменился в деле об убийстве рэпера Картрайта

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В деле об убийстве рэпера Энди Картрайта поменялся руководитель следственной группы. Обвиняемой по этому делу проходила супруга исполнителя Марина Кохал, заявил РИА Новости адвокат Сергей Лукьянов.

"Да, следователь сменился", – сказал Лукьянов, отвечая на соответствующий вопрос.

Расчлененное тело рэпера Картрайта (Александр Юшко – настоящее имя) нашли в квартире в Санкт-Петербурге 30 июля. По подозрению в причастности к убийству стражи порядка задержали супругу музыканта Марину Кохал. 3 августа суд арестовал женщину.

Согласно информации СК, Кохал убила супруга во время конфликта, который возник на фоне личной неприязни. Для того чтобы скрыть это, она расчленила тело мужа, отметили в ведомстве.

При этом сама Кохал говорила, что мужчина скончался от передозировки наркотиков. Женщина не признала вину.