В СК заявили, что убийство рэпера Картрайта было заранее спланировано его женой

14:24
Фото: соцсети
Убийство рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого обнаружили летом в квартире в Санкт-Петербурге, было заранее спланировано, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.
В сообщении отмечается, что незадолго до убийства обвиняемая приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления.
Также следователи установили, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины мать обвиняемой находилась в указанной квартире.
14 октября были проведены обыски, в том числе по месту проживания адвоката обвиняемой, в связи с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в его квартире. В частности, были изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой.
Расчлененное тело рэпера нашли в квартире в Санкт-Петербурге 30 июля. По подозрению в причастности к убийству была задержана супруга музыканта Марина Кохал. 3 августа суд арестовал женщину.
Согласно информации СК, Кохал убила супруга во время конфликта, который возник на фоне личной неприязни. Чтобы скрыть преступление, она расчленила тело мужа.
Сама Кохал говорила, что мужчина скончался от передозировки наркотиков. Женщина не признала вину.
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
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