Вдову погибшего рэпера Картрайта признали вменяемой

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Марина Кохал, подозреваемая в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта, признана вменяемой. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Лукьянова.

"Она вменяема, но психическое расстройство есть", – сказал защитник, перед заседанием по продлению меры пресечения для вдовы. К такому выводу пришли в результате психиатрической экспертизы. Другой адвокат Кохал, Ирина Скурту, уточнила, что расстройство подозреваемой не считается заболеванием.

Расчлененное тело украинского рэпера Картрайта нашли в квартире в Санкт-Петербурге в конце июля прошлого года. Останки лежали в пакетах в холодильнике. Предполагается, что к убийству причастна его супруга.