СК возбудил дело после обнаружения сумки с частями человеческого тела в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Уголовное дело возбудили после обнаружения сумки с частями человеческого тела у реки в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК РФ.

По данным следствия, у реки Смоленки в Василеостровском районе во время проведения работ по укреплению набережной была обнаружена тележка с сумкой, в которой находились части тела неустановленного мужчины.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", – говорится в сообщении.

Ранее в Орске арестовали подозреваемого в убийстве и расчленении девушки. По данным следствия, мужчина, будучи пьян, во время ссоры избил знакомую, затем расчленил тело и спрятал его части в разных местах.

