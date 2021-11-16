СК возбудил дело после обнаружения сумки с частями человеческого тела в Петербурге

17:47
Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"
Уголовное дело возбудили после обнаружения сумки с частями человеческого тела у реки в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК РФ.
По данным следствия, у реки Смоленки в Василеостровском районе во время проведения работ по укреплению набережной была обнаружена тележка с сумкой, в которой находились части тела неустановленного мужчины.
"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", – говорится в сообщении.
Ранее в Орске арестовали подозреваемого в убийстве и расчленении девушки. По данным следствия, мужчина, будучи пьян, во время ссоры избил знакомую, затем расчленил тело и спрятал его части в разных местах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: