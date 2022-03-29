В детсадах Красноярска усилили пропускной режим после инцидента со стрельбой

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В дошкольных учреждениях Красноярска усилили пропускной режим после инцидента со стрельбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление образования.
Там добавили, что ведомство организовало внутреннюю проверку. Также в управлении отметили уверенные действия сотрудников детского сада, которые сумели задержать злоумышленницу.
28 марта вооруженная девушка пришла в детский сад № 31 в Красноярске. Там одна из воспитателей заметила у нее ружье и попыталась его отобрать. В результате девушка выстрелила в стену, никто не пострадал. Один из работников детсада задержал злоумышленницу и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии.
Сообщалось, что за три дня до случившегося подозреваемая посещала учреждение под предлогом трудоустройства.
Также, по некоторым данным, перед тем, как прийти в детский сад, девушка убила своего отца. Других подробностей произошедшего источники ряда СМИ не привели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство малолетних. Также организованы проверки в отношении администрации детского сада и компании "Пересвет", охраняющей учреждение.
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