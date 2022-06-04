В Челябинске посетители парка CrazyLand застряли на аттракционе

В Челябинске отдыхающие парка CrazyLand застряли на аттракционе. У детей и подростков, которые катались на аттракционе, из-под ног ушел пол, а крепления на сиденьях заблокировались.

Около получаса никто не мог выбраться. Сотрудники парка вручную пытались отстегнуть катавшихся. В итоге им это удалось. Обошлось без пострадавших. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

