Каждый десятый россиянин пробует экстремальные развлечения в отпуске – опрос

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В отпуске 11% россиян пробуют новые экстремальные развлечения, 27% граждан делают это периодически, редко, но все же пробуют – 42%, а 20% не пробуют совсем, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом "Зарплата.ру".

Согласно результатам исследования, из экстремальных активностей в отпуске 19% респондентов предпочитают дайвинг, 15% опрошенных сплавляются на каяках или байдарках, трекинг предпочитают 8% участников опроса, сап-серфинг – 7%, прыжки с парашютом – 7%, полеты на параплане – 7%, серфинг – 3%, катание на кайте или виндсерфинг – 2%, роупджампинг – 2%.

Опрос проводился с 26 мая по 6 июня среди 1 830 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее сообщалось, что в Ростуризме разработали 133 маршрута для автомобильных путешествий по России. Запланировать автотур можно на лето, а также на ближайшие выходные, чтобы за несколько дней посетить находящиеся поблизости города и достопримечательности.

Как уточнила глава ведомства Зарина Догузова, в стране существует ряд популярных брендовых направлений для поездок на машине. Среди них – Золотое кольцо, дорога между Москвой и Петербургом или маршрут в сторону Черного моря.

