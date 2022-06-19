Два человека разбились на параплане в Омской области. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, полет был частным и не был согласован. По предварительной информации, мужчины не справились с управлением и параплан рухнул на землю. О ЧП сообщили местные рыбаки. В районе аварии сейчас работают следователи, они уже возбудили уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.