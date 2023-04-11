11:57Транспорт
В ЕС допустили, что небо над РФ будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года
Фото: depositphotos/Feverpitch
Воздушные пространства над Россией и Украиной, вероятно, будут закрыты для полетов в Европу до 2029 года. Такое предположение озвучили в Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).
"Мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)", – говорится в сообщении организации.
Там фиксируют снижение количества рейсов из Азии, идущих через Северную Европу, поскольку из-за закрытого над РФ и Украиной неба самолеты приходится направлять через Юго-Восток.
При этом в Евроконтроле отметили, что в целом европейская отрасль авиаперевозок продолжает восстанавливаться после пандемии.
После начала СВО на Украине ряд стран, в том числе США и государства ЕС, закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов. Россия в ответ приняла аналогичные меры и запретила летать через свою территорию авиакомпаниям из недружественных стран.
Недавно авиакомпании США, потерявшие возможность летать над РФ, призвали конгресс и Белый дом запретить конкурентам из других стран полеты через российское воздушное пространство. Они объяснили это тем, что из-за изменений в маршрутах терпят серьезные убытки.
Россия запретила перевозки грузов по своей территории для компаний из ЕС
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!