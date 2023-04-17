В Польше заметили турецкие самолеты с россиянами в воздушном пространстве страны

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Туристы из России летают на самолетах иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и в небе над Польшей, несмотря на введенные запреты. Об этом сообщает портал Onet.

Издание обратило внимание на то, что россияне нашли способ обходить запрет на полеты над страной. Стало известно, что в преддверии Пасхи путешественники из РФ спокойно пролетали над Польшей, несмотря на введенные против Москвы санкции. Авторы материала задались вопросом, как такое возможно.

В статье говорится, что многие популярные среди туристов авиакомпании все еще летают в Россию.

"Только сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва – Стамбул. Маршрут полета проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув <...> Как это возможно?" – сообщается в материале.

Исходя из этого, закрытое небо над Европой для российских самолетов и санкции не помешали гражданам РФ вылетать из страны в европейские государства. Кроме того, россияне продолжают летать в Турцию. При перевозке граждан РФ из Москвы и Санкт-Петербурга в Стамбул или Анталию авиакомпания Turkish Airlines использует польское небо.

По информации портала, средиземноморское побережье Турции пользуется популярностью у российских туристов. При этом, считают авторы статьи, ситуация на Украине и ограничения не останавливают их от посещения турецких курортов.

Ранее сообщалось, что Анкара и Москва могут начать консультации по проблеме обслуживания самолетов из-за санкций американской стороны. В профильных турецких организаций не было официальных уведомлений о рисках обслуживания российских лайнеров.

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