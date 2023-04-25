Закрытие российского неба обернулось ростом затрат для канадских авиакомпаний – СМИ

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Закрытие российского воздушного пространство привело к росту затрат для канадских авиакомпаний. Об этом сообщает CTV News.

В материале портала уточняется, что закрытие воздушного пространства вынудило самолеты канадских авиакомпаний облетать Россию, тем самым тратить на полеты больше времени и средств.

"Оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией и всем, что находится между ними, предполагает пролет через часть воздушного пространства России", – сообщил бывший операционный директор Air Canada Дункан Ди.

Согласно данным компании Cirium, цена за перелет из Ванкувера в Гонконг в период с января 2019 по январь 2023-го выросла на 41%, из Торонто в Дели – на 47%. У авиакомпаний, имеющих доступ к российскому воздушному пространству, в том числе China Airlines, Cathay Pacific и Air India, стоимость перелета по данным маршрутам снизилась на 22% и выросла на 25% соответственно.

На фоне произошедшего некоторые маршруты авиакомпаний в Азию, Индию и на Ближний Восток частично изменили. В Air Canada считают, что равные условия должны быть обеспечены для всех перевозчиков, а не только для определенных авиакомпаний.

До этого в Европейской организации по безопасности воздушной навигации предположили, что небо над РФ и Украиной будет закрыто для полетов в Европу до 2029 года. При этом, несмотря на подобное, европейская отрасль авиаперевозок продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19.

