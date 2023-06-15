Организаторов туров по России могут освободить от уплаты НДС

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Туроператоры, организующие поездки по России, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), путешествия упадут в цене, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По данным журналистов, это произойдет задним числом с января 2023 года. Законопроект предусматривает введение соответствующих мер до 30 июня 2027 года.

Эксперты высказали мнение, что при снижении цен путешествия по России станут более привлекательными, чем зарубежные туры. Это может привести к росту популярности отдыха внутри страны. При этом, как прогнозируют отраслевые специалисты, цены снизятся на 10%, а турпоток вырастет на 5%.

Отмечается, что изменения в Налоговый кодекс были разработаны Минэкономразвития РФ и внесены Минфином в правительство. Принятие таких мер снизит нагрузку на компании и создаст больше турпродуктов для россиян.

Ранее аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья и отдыха "Суточно.ру" назвали топ-10 городов России для летнего отдыха. Согласно проведенному соцопросу, россияне чаще всего выбирали для отдыха Санкт-Петербург (20%). Второе и третье места заняли Сочи (17%) и Калининград (15%).

В десятку лидеров также вошли Кисловодск (10%), Дербент (10%), Казань (9%), Зеленоградск (6%), Севастополь (5%), Нижний Новгород (4%) и Москва (4%).

Почти 90% москвичей спланировали летний отпуск в России