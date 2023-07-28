Вход в музеи Турции подорожает почти в два раза для иностранцев без ВНЖ с 1 августа

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Вход в музеи Турции подорожает почти в два раза для иностранцев без вида на жительство (ВНЖ) с 1 августа. Об этом сообщило управление по связям администрации президента страны, передает РИА Новости.

По данным управления по связям, предыдущее обновление стоимости билетов произошло в июле прошлого года на более чем 350 музеев и археологических раскопок, которые находятся в подчинении министерства.

Уточняется, что жители Турции и иностранцы, получившие ВНЖ, могут посещать музеи бесплатно, если есть карта Muzekart, которая стоит 60 лир или немногим более двух долларов.

В СМИ заявили, что для тех, у кого нет ВНЖ, цена билета на посещение руин античного города Эфес вырастет до 700 лир с нынешних 400. Посещение раскопок Памуккале будет стоить 700 лир, билет на Галатскую башню в Стамбуле обойдется туристу в 650 лир, а посещение Девичьей башни – в 550 лир.

За последние 18 месяцев годовая инфляция в Турции замедлилась до 38,21% и в июне установила самый низкий показатель. В четверг, 27 июля, Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2023 года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%. В свою очередь, стоимость турецкой лиры впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар. Центробанк Турции 20 июля на фоне падения национальной валюты и роста цен на энергоносители повысил ключевую ставку до 17,5 с 15%.

15 июля в СМИ сообщили, что власти Турции приостановили выдачу иностранцам вида на жительства в крупнейшем городе страны Стамбуле.

Как пишет издание, решение обусловлено планами по борьбе с нелегальной миграцией. Так, горожанам, нелегально сдающим в аренду жилье иностранцам, или отелям, размещающим у себя таких людей, будут грозить штрафы, а в отдельных случаях и лишение свободы.

Однако позже департамент миграции Турции опроверг сообщения о запрете на выдачу видов на жительство (ВНЖ) иностранцам во всех районах Стамбула.

Ведомство подчеркнуло, что сообщения о том, что в Стамбуле закрыты 39 районов для получения ВНЖ, не соответствуют действительности. Там же уточнили, что нельзя подать заявку только в 10 районах – Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну. При этом районы Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 года.

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