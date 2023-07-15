В Стамбуле прекратили выдачу ВНЖ иностранцам

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Власти Турции приостановили выдачу иностранцам вида на жительства в крупнейшем городе страны Стамбуле. Об этом сообщает газета Milliyet.

До этого данный запрет действовал в 10 районах мегаполиса, теперь же он распространяется на все 39 районов. При этом в отдельных случаях, связанных, например, с вопросами безопасности или лечения, выдача ВНЖ все же допускается.

Как пишет издание, решение обусловлено планами по борьбе с нелегальной миграцией. Так, горожанам, нелегально сдающим в аренду жилье иностранцам, или отелям, размещающим у себя таких людей, будут грозить штрафы, а в отдельных случаях и лишение свободы.

Ранее сообщалось, что Турция стала самым популярным направлением летнего отдыха среди россиян в этом году. У разных компаний на эту страну приходится от 35% до 65% проданных туров.



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