В Турции опровергли сообщения о запрете на выдачу ВНЖ иностранцам во всех районах Стамбула

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В Турции опровергли сообщения о запрете на выдачу видов на жительство (ВНЖ) иностранцам во всех районах Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент миграции страны.

Однако пока официальные заявления МВД и департамента миграции Турции не поступали по этому поводу. По данным департамента, постоянно проводится анализ численности иностранцев в разных регионах.

"По состоянию на 1 июля 2022 года по всей Турции закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле – 54 квартала, где число иностранцев превысило 20% от населения", – заявили в департаменте.

Ведомство подчеркнуло, что сообщения о том, что в Стамбуле закрыты 39 районов для получения ВНЖ, не соответствуют действительности. Там же уточнили, что нельзя подать заявку только в 10 районах – Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну. При этом районы Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 года.

Ранее газета Milliyet сообщила, что власти Турции приостановили выдачу иностранцам вида на жительства в крупнейшем городе страны Стамбуле. Это решение обусловлено планами по борьбе с нелегальной миграцией.

В СМИ подчеркнули, что горожанам, нелегально сдающим в аренду жилье иностранцам, или отелям, размещающим у себя таких людей, будут грозить штрафы, а в отдельных случаях и лишение свободы.

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