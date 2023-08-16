Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для зимнего и летнего отдыха в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва уделяет немало внимания развитию туризма и поддержанию в городе условий для летнего и зимнего отдыха, несмотря на западные санкции. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Наш президент как-то сказал: "Чтобы мы победили, конечно, мы должны сражаться на фронте, побеждать, но, чтобы победить, нужна экономика, чтобы вся страна работала по-прежнему". Конечно, развивая оборонно-промышленный комплекс, и все остальное должно работать как часы, включая и социальную сферу, и туризм и отдых, как это ни странно, потому что это значительная часть нашей экономики", – сказал Собянин.

Для возобновления зимнего отдыха в Москве власти открыли более 200 катков с искусственным льдом. Помимо этого, в столице функционируют 15 бассейнов с искусственным подогревом воды и хорошими пляжными зонами, где жители могут активно отдохнуть и в летний период.

Еще одним достижением столицы в сфере отдыха и туризма являются фестивали. В рамках "Цветочного джема" Манежную площадь в Москве ранее украсили более 40 сортов роз. В 2023 году в городе обустроили 12 цветочных садов.



Более 40 сортов роз использовали для оформления площадок фестиваля "Цветочный джем"