Минэкономразвития РФ перенесло сроки использования системы "Электронная путевка"

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Старт обязательного использования электронных путевок операторами по выездному туризму будет перенесен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

Ведомство поддержало идею бизнеса о переносе сроков использования системы "Электронная путевка".

"По итогам консультаций с туроператорами срок будет перенесен. Сейчас никаких штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет", – говорится в сообщении.

В министерстве не уточнили точный срок реализации программы.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что программа туристического кешбэка с 1 июня возобновляться не будет. Информация, появившаяся в СМИ, является ложной. В Минэкономразвития также подтвердили, что эти сообщения не соответствуют действительности.